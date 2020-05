Tublimad täiskasvanud õppijad saavad peagi suvevaheajale

Paide täiskasvanute keskkooli õppealajuhataja Triin Siiber ütle, et järgmisest nädalast toimuvad teatud muutused ka nende kooli õppetöö korralduses. "Kooli on oodatud 12. klassi õpilased eksamikonsultatsioonidesse. Teistest klassidest need, kellel on puudujääke jäänud. Katsusime sättida nii, et kellele vähegi võimalik, pandaks kursusehinded 18. maiks välja ja neil algab siis suvevaheaeg varem. Koolimajja jäävad lõpetajatele lisaks vaid järelevastajad," lausus ta.