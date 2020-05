Käru kogukond valis aasta emaks logopeedist eripedagoogi

Ott (vasakul), Kristo, Rutt ja Mikk Vaarmari tunnevad uuest, Käru-kodust rõõmu. Sama meelt on peretütar Lee, kes eelistas pildile tuleku asemel köögis toimetada. Poole aastaga on Vaarmaride elu saanud uue rütmi ja kinnitust leidnud tõsiasi, et maal on tore elada.

FOTO: Dmitri Kotjuh/JÄRVA TEATAJA/SCANPIX