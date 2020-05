Jalgpallurid naasid tavatreeningute juurde

Nüüdsest on võistkondlike sportmängude kõrgliigavõistkondadel lubatud treenida õues ilma 2 + 2 reeglita, samuti pole treeningrühma suurus piiratud.

«Näiteks jalgpallis on rahvusvaheliste reeglite järgi väljakul korraga 11 mängijat, neile lisanduvad varumängijad, treenerid ja abipersonal. Selleks et meeskonnal oleks võimalik ühtse tervikuna vabas õhus treenida ning areneda, on vaja luua erisus võistkonnaaladele, kuna valitsuse kehtiva korralduse järgi on ühiselt treeniva rühma maksimaalseks liikmete arvuks määratud kümme,» seisab valitsuse põhjenduses.

Valitsus lisab, et võistkondlike sportmängude alad on jalgpall, korvpall, käsipall, võrkpall, saalihoki, jäähoki, ragbi, kriket. Nendest väljas mängitakse rohkem kui 10-liikmeliste võistkondadega jalgpalli, ragbit ja kriketit. Lisaks täpsustab muudatus, et selliste võistkondade treeningutel ei kohaldata 2 + 2 reeglit.

Nüüdsest on võistkondlike sportmängude kõrgliigavõistkondadel lubatud treenida õues ilma 2 + 2 reeglita, samuti pole treeningrühma suurus piiratud.

Premium liigale tähendab valitsuse otsus, et alates 8. maist algasid kontaktsed treeningud.

«Premium liigas on alanud treeningute teine etapp,» ütles Eesti jalgpalli liidu peasekretär Anne Rei. «See tähendab, et treeninggrupi suurus ei ole enam piiratud, lubatud on kontaktsed treeningud ning palli puutumine käe ja peaga. Samas on endiselt kindlad täiendavad nõuded, näiteks on treeningul osalemise eeldus negatiivne COVID-19 test, enne treeningut mõõdetakse kõigil kehatemperatuuri, siseruume ei kasutata, riietumine ja pesemine toimub kodus, treeningule saabutakse eraldi, vältida tuleb kätlemist, kallistamist ja teisi otseseid kontakte, soovitatav on, et treeninguks on igal mängijal oma inventar.»