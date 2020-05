Esimeses kvartalis tasuti 7,6 protsenti vähem makse kui mullu samal ajal

Alkoholiaktsiisi tasuti esimeses kvartalis 10,6 protsenti vähem kui mullu samal ajal. Tasumise vähenemise tingisid eelkõige madalamad aktsiisimäärad. Kõigi alkoholiliikide deklareeritud kogused on kasvanud, kõige rohkem aga kange alkoholi kogused, mida deklareeriti esimeses kvartalis 42,4 protsenti mullusest rohkem.

Õlut lubati kvartaliga tarbimisse 9,6 protsenti rohkem ja veini 8,1 protsenti rohkem kui mullu samal ajal. Kui tänavu esimeste kuude deklareerimisi omavahel võrrelda, tõuseb selgelt esile märts, mil kogused suurenesid varasemate kuudega võrreldes rohkem. Märtsis varusid kaupmehed toidukaupu ja sealhulgas alkoholi seoses eriolukorra kehtestamisega.

Kange alkoholi ostmist mõjutas üldine desinfitseerimisvahendite puudus, mis suurendas oluliselt 60–80-protsendilise alkoholisisaldusega viina ostmist. Koroonakriisist tingitud majanduse jahenemine peegeldub ka alkoholiaktsiisi tasumise kohustuses, kus võlgnevus on kahe viimase kuuga kasvanud 4 miljoni euro suuruseks.

Tubakatoodete aktsiisimäära tõus ei suurendanud aktsiisitulu

Tubakaaktsiisi laekumine kokku vähenes aasta esimestel kuudel kokku 3,9 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, seda hoolimata aktsiismäärade 5-protsendilisest tõstmisest aasta alguses.

Siiski oli märtsi laekumine 2 protsenti suurem eelmise aasta sama kuu laekumisest. Aktsiisilaekumise vähenemine tuleb eelkõige vabasse ringlusesse lubatud sigarettide koguste langusest. Kolme kuuga on kogused vähenenud 9,8 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Põhjus, miks sigarettide deklareeritavad kogused langevad, tuleneb 20. maist kehtima hakkavast mentooliga sigarettide müügikeelust.

Kaupmehed on müügipiirangu ettevalmistusega alustanud juba aasta algusest ning vähendanud oluliselt nende toodete tellimist, maandades sellega riski, et kallis toode jääb müümata. See tähendab, et on oodata keelatavate toodete kadumist lettidelt varem, kui direktiiv ette näeb. Müügikeeld hakkab kehtima täpselt 20. mail ning hõlmab kõiki Euroopa Liidu riike ning duty free poode.

Kütuseaktsiisi tasumine näitab liikumispiirangute mõju esimesi märke

Aktsiisidest on enim sel aastal kahanenud kütuseaktsiisi tasumine. Esimese kvartali laekumine vähenes mullusega võrreldes 107 miljoni euro võrra ehk 63 protsenti. Kütuseaktsiisi deklareerimist aasta esimestel kuudel mõjutasid tugevalt eelmise aasta lõpus soetatud varud. Varudelt tasusid kütusemüüjad aktsiisi enne aastavahetust, kuid tarbimisse jõuavad need kogused sel aastal.

Alates märtsist mõjutavad deklareerimist lisaks eriolukorra tõttu kehtestatud riigisisesed ja -välised liikumispiirangud. Vähenenud on nii riigisisene liiklussagedus kui ka piiriületused. Näiteks vähenes Eesti lõunapiiri ületuste arv märtsis 47,4 protsenti võrreldes mullu sama ajaga.

Üleüldine majanduse jahenemine ja tarbimisaktiivsuse vähenemine lükkab müüjate möödunud aasta lõpul soetatud kütusevarude müüki tarbijatele veelgi edasi ning varusid võib jätkuda kuni suveni. Varude suur maht mõjutab ka kütusemüüjate hinnapoliitikat, mis ei võimalda tanklates hindu langetada, kuna eelmise aasta lõpus oli maailmaturu naftabarreli hind 25 protsenti kõrgem kui tänavu esimese kvartali keskmine.

Kütuste deklareerimine oli väiksema nõudluse tõttu üsna tagasihoidlik ning majanduse olukord ei anna põhjust positiivseid muutusi ka lähikuudel oodata. Bensiini varudest on märtsi lõpu seisuga 90 protsenti realiseeritud, kuid diislikütuse varud olid suuremad ning nende realiseerimine kestab kauem.

Bensiini deklareerimise kasvu tõenäoliselt siiski järgnevatel kuudel ei tule, kuna liikumispiirangud on vähendanud rohkem just bensiini tarbimist. Kütuse reaalaja andmetele tuginedes on märtsis nii jae- kui ka hulgimüük langenud, vastavalt 18,9 ja 23,6 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Diislikütuse müügimahud on langenud väiksemas tempos. Märtsis vähenes jaemüük 5,1 protsenti ja hulgimüük 7,3 protsenti võrreldes eelmise aastaga (joonis 1). Aprillis on oodata languse süvenemist ning alles suvel võime oodata kütuste tarbimise taastumist, kui hindadesse on jõudnud ka nii aktsiismäära langetus kui ka madalamad maailmaturu naftahinnad.

Taastumine võib toimuda kiiremini eelkõige bensiini tarbimises, diislikütuse tarbimine sõltub palju transpordisektorist ja reisijateveost ning taastumine võib seega kauem aega võtta.

Valitsussektori eelarvepuudujääk kasvas 1,7 protsendini SKP-st

Märtsi lõpuks ulatus valitsussektori eelarepuudujääk 1,7 protsendini SKP-st ehk 438 miljoni euroni. Võrreldes 2019. aasta märtsi lõpu seisuga oli puudujääk 287 miljoni võrra suurem. See tuleneb peamiselt keskvalitsuse puudujäägist, mille peamine põhjus oli ligikaudu 120 miljoni euro võrra vähenenud maksulaekumine.

Samuti on kahanenud tulud vara võõrandamisest, keskkonnatasudest ning heitmekvootide müügist. Eelmise aastaga võrreldes on kasvanud riigieelarvest antavad toetused, sealhulgas sotsiaaltoetused ja pensionid.