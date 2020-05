Vajame tõhusaid meetmed, mis viiksid Eesti piimatootjad kriisist läbi

„Piimatoodete ekspordihinnad ja piima kokkuostuhind on viimaste kuude jooksul olnud suures languses, mis on tõsiseks ohuks Eesti piimandussektorile. Eelmised kriisid on näidanud, et peame tegema kõiki jõupingutusi, et ära hoida piimalehmade arvukuse langus, vastasel juhul kaotame jälle püsivalt ühe osa maailma tippu kuuluvast Eesti piimakarjast,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

Sõrmuse sõnul on positiivne, et erinevalt varasematest kriisidest on probleemide leevendamiseks võimalik kasutada Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaudu antavaid laene ja käendusi ning peagi ka maakapitali võimalusi. Euroopa Komisjon on käivitanud ka piimatoodete eraladustamise meetme, mis võiks vähemalt mõningal määral Euroopa Liidu turul aidata nõudluse ja pakkumise tasakaalu parandada.