Järvamaa haigla sünnitusosakonna ämmaemandusjuht Aiki Mäekivi ütles, et isad on esmaspäevast alates sünnituse juurde teretulnud. "Kindlasti on see sünnitajatele ja peredele hea uudis, et isa saab tulla oma naisele toeks," sõnas ta.