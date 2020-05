Paide sissesõidupunkt jätkab proovide võtmist ka pärast eriolukorra lõppu

Kaitseliidu Järva maleva pealik major Gabriel Rikberg ütles, et kuna järgmisel nädalal lõppeb Eestis valitsuse kehtestatud eriolukord, lõpetavad Paide testimispunktis töö ka vabatahtlikud naiskodukaitsjad.

Avaliku testimise koordinaator, Medicumi juht Tõnis Allik kinnitas, et kuigi koostöö Kaitseliiduga saab eriolukorra lõppemise tõttu läbi, ei tähenda see, et testimised lõppevad.