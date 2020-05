Kahest oksjonile pandud riigimaast leidis rentniku üks

Eile rentniku leidmiseks peetud oksjonil oli pakkumisel Sargveres Vilja 1,97 hektarilisel põllumaa oksjonil osales üks pakkuja, kes on valmis maa eest renti välja käima aastas 120 eurot ehk pea 61 eurot hektarilt. Arvestades, et praegu on maa rendihinnad turul 100 euro juures hektarilt, on riigimaa kasutamine soodne.