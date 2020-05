Päikeseline nädalavahetus meelitas inimesed liikuma

Eelmisel nädalavahetusel läbisid inimesed võrreldes aprilli alguse nädalavahetusega keskmiselt ligi kaks korda pikemaid vahemaid. Statistikaameti juhtivanalüütik Kaja Sõstra kinnitab, et keskmine läbitud vahemaa jõudis peaaegu samale tasemele märtsi alguse nädalavahetustega. „Siiski ei saa öelda, et inimesed liiguvad nagu tavaolukorras, sest puudub võrdlus eelmise aasta sama ajaga. Võib aga eeldada, et soojal maipäeval oleks inimeste liikumine tavaolukorras veelgi aktiivsem,“ kommenteerib Kaja Sõstra.