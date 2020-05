Taas on avatud tööränne Soome ja Eesti vahel

„Töörände võimaldamine on esimene ja hoolikalt läbimõeldud samm liikumise taastamisel Soomega, oleme Eestis jätkuvalt mõistlikud ja ettevaatlikud. Eelkõige toob see leevendust paljudele Eesti peredele, kelle lähedased on jäänud kriisi tõttu erinevatesse riikidesse. Selle otsusega ei taastata veel tavapäraseid Eesti ja Soome vahelisi turismivooge, koos ettevaatusabinõudega saab piiriüleselt liikuda väike osa tavapäraseid reisijaid,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu ning lisas, et kuigi võimalused reisimiseks samm-sammult avanevad, siis rahvusvaheline reisimine, mis ei ole vältimatu, ei ole veel mõistlik.