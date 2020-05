Sinilillekampaania toetab 43 000 euroga veterane ja tervishoiu ning spordi valdkonna projekte

“Tänavu oli väga eriline kampaania – ära pidid jääma kõik veteranikuu avalikud üritused. Sellegipoolest leidsime koostöös meie heade koostööpartneritega võimaluse koguda ohutult annetusi ning viia kampaania läbi peamiselt sotsiaalmeedia vahendusel tunnustamaks neid mehi ja naisi, kes on Eesti eest seisnud,” rääkis Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees ülemveebel Enn Adoson. “Meil on hea meel tõdeda, et paljud inimesed võtsid osa #veteraniväljakutsest ning andsid tuhandetele Kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele au Sinilille kandes,” tunnustas Adoson.