TAI uuendas taimetoitluse teavet toitumine.ee veebilehel

Lehel toodud teave on heaks abimaterjaliks nii neile, kes peavad taimetoitlusega seotud nõu andma kui neile, kes ise soovivad taimetoitluse kohta rohkem teada.

Materjal on mõeldud eeskätt juhisena, mis aitab taimetoidu erinevate vormide puhul toitumist paremini kavandada ning vähendada võimalikke terviseriske. Tähelepanu on pööratud eelkõige neile toitainetele, mille saadavust tuleks eriti silmas pidada. Juhised ei ole suunatud otseselt lastele, kuid nii üldised põhimõtted kui enim tähelepanu vajavate toitainete osa on asjakohased ka lastele ja noortele.