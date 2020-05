Esimeses kvartalis suurenes osaajaga töötajate arv

Statistikaameti juhtivanalüütik Eveli Voolens kinnitab, et esimeses kvartalis oli hõivatuid 670 300, mis on 8500 võrra rohkem kui mullu samal ajal. „Täisajaga töötas sarnaselt eelmise aasta esimese kvartaliga 571 400 inimest. Kasvanud on osaajaga töötajate arv, neid oli 98 800,“ ütleb Voolens.