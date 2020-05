Kodutreeningul muutub isegi tool jõumasinaks

Ainjärv selgitas, et kuigi paljudele on treeneri füüsilise kohaloluta treening uudne olukord, siis tema on andnud treeninguid ja juhendanud inimesi üle interneti juba mitu aastat. «Näiteks olen kaks aastat üle videokõne treeninud üht Inglismaal elavat inimest,» ütles ta. «Teen ka grupitreeninguid, kus osaleb korraga umbes 20 inimest. Juhendan neid ka ükshaaval. Asun küll füüsiliselt Tallinnas, aga ka endised fännid Paidest ja mujalt Järvamaalt on minu tundidega liitunud.»