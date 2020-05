Kooli pääsevad tagasi vähesed õpilased

Kivisoo selgitust mööda on asja mõte selles, et õpetajad saaksid ülevaate, kuidas on kodus oldud ajaga õppematerjalid omandatud, ja kui mõnes aines ilmneb murekohti, on võimalik õpilast aidata. «Samuti on kooli tulek lastele ja õpetajatele oluline sotsiaalse suhtluse pärast. Eriti just algklassilapsed on õpetajatele mõista andnud, et igatsevad klassikaaslaste ja õpetajaga kohtumist ning koolis käimist,» lausus ta.