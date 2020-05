Järvamaal saab puhata ka täiesti omaette olles

Üks esimesi kontaktivaba turismi pakkujaid on Hindreku turismitalu. Selle perenaine Tuuli Klementa (pildil) ütles, et mõte tuligi lähtuvalt eriolukorrast, kus inimesed hakkasid kontakte pelgama, kuid ei tahtnud ka ainult kodus istuda. «Mõtlesime siis, miks mitte pakkuda üksi, kaksi või perega puhkamise võimalust nii, et inimesed ei peaks üldse kellegagi kokku saama,» lausus ta.