Bussijaama ootesaali ilme värskenes

Puhas ja mugav ooteruum on bussiootajate seas hinnatud eriti kehvema ilmaga. FOTO: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Paide bussijaama omaniku IBG Ehituse juht Feliks Tamberg ütles, et aeg-ajalt tuleb ikka värskendusremonti teha, sest eks bussijaama ootesaal on olnud aastaid sama ilmega ja väsinud. «Koroonaaeg, kus liigub vähem busse ja ka inimesi, oli paras hetk juba varem plaani võetud tööd ära teha,» lausus ta. «Peame vaatama ka tulevikku, et kui piirangud lõppevad, oleksid meie rentnikud säilitanud jätkusuutlikkuse ja võimelised edasi tegutsema.»