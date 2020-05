Linnameeskonnal on järgmine nädal kaks kodumängu

Laupäeval kell 13 algab samas mäng, kus linnameeskonna vastaseks on FC Kuressaare.

Paide linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar toonitas, et esimesed mängud toimuvad kinniste väravate taga, mis tähendab, et ühtegi pöidlahoidjat ei tohi staadionile lubada. Saar palus, et tulihingelised fännid ei tuleks ka aia taha kaasa elama, vaid jälgiks esimesi mänge interneti vahendusel.