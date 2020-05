Paide minifirma pälvis eripreemia

Minifirmade võistluse teisele kohale tuli Minifirma ReRollUp Tallinna 21. Koolist, mis valmistab kasutatud roll-upi’dest ehk reklaamplakatitest arvuti- ja kandekotte. Kolmanda koha pälvis samuti Tallinna Reaalkooli noorte ettevõte Kookos, mille tooteks on mesilasvahast huulepalsam.

Minifirma on lihtsustatud variant õpilasfirma programmist, mis on mõeldud ettevõtliku mõttelaadi arendamiseks ja ettevõtlusalaste põhiteadmiste andmiseks 7.–9.klassis. Programmi eesmärgiks on aidata õpilastel tutvuda väikeettevõtte loomise, juhtimise ja lõpetamisega. Juhendajatena abistavad õpilasi õpetajad, konsultandid ja erinevad koostööpartnerid.