Järvamaa võib juurde saada veel ühe suure farmi

Austria ärimehe Wolfgang Leitneri juhitav ja Austria investorite grupile kuuluv valdusettevõte Vaklak OÜ omab Järvamaal mitut põllumajandusfirmat: Aravete Agro AS, Peetri Põld ja Piim AS, Tammsaare OÜ, Rebruk Farm OÜ, Koigi OÜ. Teistes maakondadest veel: Risti Agro AS, Torma POÜ, Aaspere Agro OÜ ja Adavere Agro AS.