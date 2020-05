Hääleta keskkonnakäpa poolt

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul teevad lasteaiad ja koolid tänuväärset tööd keskkonnahariduse andmisel ja Keskkonnakäpa konkurss on hea võimalus parimaid praktikaid tunnustada ja tutvustada.

„Soovime näidata tervele Eestile neid koole, lasteaedu ja organisatsioone, kelle keskkonnateadlikud algatused on silmapaistvalt nutikad. Hea meel on, et õpetajad ja huviringide juhid jätkuvalt väärtustavad loodushoidu ja tahavad sellesse panustada,“ lausus Kokk.