OTT kolib turuplatsile tagasi

Märtsi alguses kogu riigis kehtima hakanud eriolukorra tõttu tuli nii mõnelgi ettevõtmisel end uute reeglite järgi ümber kohandada, nii kolis ka Türi OTT end mõneks ajaks hoopis internetti. See tähendas, et Türi OTTi Facebooki lehel andsid müüjad teada oma pakutavast ning ostjad said lehele postitada oma ostusoove. Tehingud toimusid kontaktivabalt, kauba eest tasumine käis enamasti pangaülekandega ning soovitud kraam toimetati ostjale koduukse taha.