Alanud nädal võib veel lörtsisadu tuua

Teisipäeva (19.05) öösel liigub üle Eesti selgema taevaga kõrgrõhuhari ja saju võimalus on väike. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse ja kohati kraad allagi, rannikul jääb +5°C-st kõrgemale. Päeval kaardub taas madalrõhkkond servaga Eesti kohale ning toob pilvi ja sajuhooge, võimalik on ka äike. Läänekaare tuul muutub tuntavamaks. Õhutemperatuur on 8..12°C ja kus päikest enam, seal tõuseb paar kraadi kõrgemale.

Kolmapäeval (20.05) koondub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserv ulatub ikka Läänemereni. Põhjakaarest jätkub külma õhu juurdevool ning päeval on rünksajupilvede arenguks soodsad tingimused. Öösel sajab kohati, päeval laialdasemalt hoovihma, sekka võib ka lörtsi tulla. Puhub võrdlemisi tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, rannikul kuni +6, päeval 7..12°C.

Neljapäeval (21.05) Venemaal püsiva madalrõhkkonna surve Läänemere ümbrusele suureneb ning loode- ja põhjatuul on tugev, ulatub päeval puhanguti 15 m/s. Hoovihma võimalus on suur eelkõige päevasel ajal ja vihma sekka tuleb ka lörtsi. Öö on selgema taevaga ja õhutemperatuur langeb 0°C lähedale, rannikul on kuni +7, päeval 7..12°C.