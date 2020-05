Muinsuskaitsjad vaatasid üle Ammuta muistse asulakoha

Põhjus, miks Andres Kimber koos nõunik-arheoloog Anu Lillakuga Tartumaalt Järvamaale ruttas, et koos siinse kolleegi Karen Klandorfiga Ammuta põldudel kokku saada, polnud kantud argirutiinist. Mälestiste ümber haritakse jälle intensiivselt maad ja aktiivsemad selle kandi inimesed palusid kontrollida, ega muinsuskaitseobjektid ohus ole.

Muinsuskaitseameti Järvamaa nõunik Karen Klandorf ütles kohe rahustuseks, et omanik on maad ette valmistanud heina- ja karjamaaks ning selline maakasutusviis ei ohusta muististe säilimist ja kehtestatud piirangutest on ta kinni pidanud.