Esimest korda kirjutas Järva Teataja Paide Hammerbecki põhi­kooli kaheksanda klassi neiude asutatud La´Truffe’i nimelisest minifirmast eelmise aasta novembris, mil see oli tegutsenud paar kuud. Hoolimata lühikesest ajast nautis miniettevõte Paide mõistes suurt menu: kui neiud minifirma Facebooki või Instagrami lehel teatasid, et uus partii trühvleid on valmis saanud, kulus veidi aega, kui karbikesed juba tänuliku ostja leidsid. Kes liiga hilja ärkas-märkas, oligi magusast kraamist ilma. Kuni uue partii tulekuni.