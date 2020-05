Perearstide selts: usaldus aitas meid kriisist läbi

„Oleme usaldanud oma patsiente rohkem kui kunagi varem – kaugkontakti teel retseptide väljastamine, haiguste ravimine, töövõimetuslehtede avamine ning lõpetamine on tähendanud väga suurt usaldust mõlemalt poolelt. Oleme usaldanud oma personali, nii neid, kes on kaugtööl, kui ka neid, kes kohtuvad patsientidega näost näkku – teame ja usume, et nad on teinud oma parima, sest näeme seda haigestumiste vähenemisest ja patsientide tagasisidest. Me usaldame oma koostööpartnereid – haigekassat, sotsiaalministeeriumit, terviseametit – ja teame, et kokkulepped, mis kriisi ajal suuliselt sündisid, peavad ka hiljem. Me oleme usaldanud haiglaid ja teiste erialade arste, suunates neile kriisi ajal väga keerulisi patsiente, kellega esmatasandil tõesti hakkama ei saa, ning näeme, et nad on osanud väärtustada seda koostööd ka distantsilt e-konsulteerides,“ rääkis Vallikivi.