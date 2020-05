Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ avas Imaveres esinduse

Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ juhatuse esimehe Andry Krassi sõnul on Imavere esinduse avamine saanud võimalikuks mitme asjaolu tõttu. "Neist olulisim on Kvatro soov osutada teenust kliendile kodulähedaselt. Järvamaa esinduste arvu kasvul on olnud suur roll ka maakonna kinnisvaraturu kiirel arengul ning sellest tuleneval nõudluse kasvul haldusteenuse järele. Samuti Kvatro Järvamaa meeskonna võimekusel pakkuda korteriühistutele suunatud teenuseid teistes maakondades. Loodan, et peagi õnnestub meil kasvada ka teistes Järva valla piirkondades tasemeni, mis võimaldaks neis esinduse avamist," rääkis Krass.