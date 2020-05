Lasteaed avas õuehoiu

Sookure lasteaia direktor Liia Koppel ütles, et kuna Sookure lasteaia maja peatselt algava remondi tõttu enam lahti ei tehta, kuid lapsed tahaksid siiski lasteaias käia, otsustasid nad välja pakkuda ka laste õues hoidmise teenuse. "Selgus, et osa lastevanemaid oleks sellest huvitatud. Esialgu on nimekirjas 16 last, kes on õues oleku ajaks jagatud kahte eraldi rühma," selgitas ta.