Rattakrossi seeriavõistlused saavad alguse Järva-Jaanis

Korraldajad lubavad, et väiksematele osalejatele ette nähtud 500m ring on pigem lihtsamapoolne. See-eest suurematele ette nähtud 2km võistlusring on pigem tehniline ja nõuab sõitjalt tähelepanelikkust. Ühtegi tõsiselt ohtlikku kohta siiski ei olevat. Maastik on vahelduv ja pingutama peab korralikult. Tõusumeetreid on ringi kohta ca 30.