Päästeamet läheb järk-järgult tavatööle üle

Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu kinnitas, et ühiskonna ohutuse tagamisel ei teinud Päästeamet kriisi vältel kordagi järeleandmisi. „Jätkasime meie tavapäraste tegevustega, et tagada ühiskonna ohutus ja turvalisus – pääste- ja demineerimistöödega, samuti ohutusjärelevalves ehitusvaldkonnale ohutusalase nõu andmise ja järelevalvega,“ sõnas Tammearu. „Lisaks aitasime kohalikke omavalitsusi, Kuressaare haiglat ning Terviseameti staapi kriisi lahendamisel ning toetasime riigiasutusi, kohalikke omavalitsusi ja muid abivajajaid logistikaga. Samuti tegid nii kutselised kui ka vabatahtlikud päästjad politsei toetamiseks üle 4500 COVID-patrulli ja kümned Päästeameti töötajad vastasid vabatahtlikena kriisiinfotelefoni 1247 kõnedele, sest koos oleme kriisi lahendamisel tugevamad,“ lisas Päästeameti peadirektor.

Alates 18. maist jätkuvad ohutusjärelevalve kontrolli teenused ja vähendatud mahus kodunõustamised. Kodunõustamisi tehakse vaid seal, kus see on hädavajalik, ning kindlasti ei lähe päästjad riskirühma kuuluva inimese juurde. Kodunõustamisel jälgitakse kõiki hügieenireegleid ja distantsihoidmist, ühtlasi on inimesel alati õigus kodunõustamisest keelduda. Edasi liigub ka projekt „Kodud tuleohutuks“ – õigupoolest on ettevalmistavate töödega kogu aeg tegeletud, kuid nüüd saab minna edasi kodudes tehtavate tööde juurde.