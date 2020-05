Eesti noored on üsna keskmised, muret teevad kehaline aktiivsus ja vaimne tervis

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regionaalbüroo täna avaldatud noorte uuringu andmetel on Eesti noored üsnagi keskmiste näitajatega. Hea uudisena paranevad noorte toitumisharjumused, ent murekohtadeks on madal kehaline aktiivsus, ülekaalulisus ning vaimne tervis. Märkimisväärselt on vähenenud sigarettide tarvitamine, mis siiski endiselt on teiste riikide seas kõrgel kohal.