Uuring paljastab: üle poole Kesk-Eesti töötajatest ei tahagi enam kontoritesse naasta

Viimased kuud on paljudele kontoritöötajatele loonud võimaluse töötada paindlikumalt kui kunagi varem. Värskest küsitlusest selgub, et rohkem kui iga teine töötaja (53%) ei soovigi enam täielikult kontoritööle naasta ja ootab kaugtöö võimaluse jätkumist. Lisaks tõi 3% vastanud töötajatest välja, et nad töötasid juba varasemast ajast täielikult kodukontorist.

FOTO: CV keskus

Vastukaaluks ei näe 28% töötajatest vajadust kaugtöö suurendamise järele ja 16% töötajatest leidis, et kaugtöö olemasolu ei ole nende jaoks tähtis. Ootuspäraselt on töö tegemisest kodukontorist kõige vähem huvitatud töötajad, kelle töö iseloom ei võimaldagi kaugtööd teha – töötajate vastustest tulenevalt on sellised sektorid mehaanika, ehitus, logistika, tootmine ja toitlustus.

Kõige enam on paindlikuma töö võimaluse säilimisest huvitatud turundus- ja IT-sektori töötajad – tervelt üle 70% antud sektori töötajatest (vastavalt 78% ja 71%) sooviksid edaspidi töötada rohkem kodukontorist. Nii turundajad kui ka IT-spetsialistid toovad peamise põhjusena välja aja kokkuhoiu. Lisaks leidis rohkem kui viiendik (22%) turundussektori töötajatest, et nad on kaugtööd tehes loovamad ja produktiivsemad.

FOTO: CV-keskus

Kaugtöö võimaluse säilimisest on huvitatud ka kaks kolmandikku finantssektori töötajatest ja 60% juhtidest. Müügisektori töötajatest sooviksid edaspidi rohkem kaugtööd teha 53% vastanutest ja haridussektoris täpselt pooled vastanutest.

„Viimastel kuudel on toimunud maailma suurim kaugtöö eksperiment, mis on meid õpetanud ja harjutanud töötama virtuaalselt,“ kommenteerib värsket uuringut CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. „Kuigi päev-päevalt avanevad võimalused naasta kontoritesse tagasi, siis tõenäoliselt on tööturul toimunud suur hüpe edasi ja kaugtöö osakaal, võrreldes varasema ajaga, kasvab märkimisväärselt.“

Asukohtade lõikes soovivad kaugtööd teha kõige rohkem Lääne-Eesti töötajad (sh Pärnumaal ja saartel), kus pea kaks kolmandikku (65%) töötajatest sooviks edaspidi töötada rohkem kodukontorist. Lõuna-Eestis (v.a Tartumaa) sooviks teha rohkem kaugtööd 57% töötajatest, pealinnas 56% ja Tartus 47%.