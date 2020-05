Riik suurendab väikeelamute omanikele mõeldud rekonstrueerimistoetust

„Eestis asuvate kodumajapidamiste energiatarve moodustab praegu kogu riigi energiabilansist 40 protsenti, mis on üsna suur osa. Elamufondi rekonstrueerimisega on aga võimalik vähendada hoonete kütteenergia vajadust kuni poole võrra. Jätkame renoveerimise toetamist, sest energia kokkuhoiu potentsiaal elamutes on märkimisväärne ning ka elamute omanike huvi oma hooneid korda teha pole sugugi mitte raugenud,“ lausus majandus- ja taristuminister Taavi Aas. „Riik tegeleb praegu küll aktiivselt korterelamute korrastamise toetamisega, aga selle kõrval ei tohi unustada, et meil on ka hulk väikeelamute omanikke, kes vajavad oma kodu renoveerimiseks abi.“