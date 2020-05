Päll tõdes, et selline kohtumine metsloomaga oli ehmatav. "Olin temast õnneks omajagu eemal, kuid nägin selgelt, et tegemist oli suuremat sorti karuga, kes siis ühtäkki metsa poole lippas," rääkis ta.

Pälli hämmastas kõige enam see, et muidu omaette hoidev metsloom oli linnale ja sagedase inimkülastusega alale, nagu seda on allikad, nii lähedale tulnud. "Ma ei ole kuulnud, et keegi oleks siinkandis varem karusid kohanud," märkis ta.