Töösuhete arv väheneb tasapisi, ent järjepidevalt

Majutuses ja toitlustuses kiirenes töösuhete arvu vähenemise tempo, seda nii käesoleva aasta algusega kui ka eelmise aasta sama perioodiga võrreldes. Antud tegevusala kõrval oli absoluutarvuliselt oluline kaotaja ka töötlev tööstus. Samas on jätkuvalt tegevusalasid, kus töösuhete arv püsib suurem kui möödunud aastal samal ajal. Nende hulgas on tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, info ja side, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus ning finants- ja kindlustustegevus. Võrreldes eelmise aastaga jõudsid mitmed tegevusalad enne eriolukorda edukalt areneda ja jõudsalt töötajate hulka kasvatada. See eelis on aga hakanud kõigi tegevusalade puhul kaduma.