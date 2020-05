Valitsus täpsustas eriolukorrajärgseid leevendusi

Autokinod ja –kontserdid võivad toimuda ka sobivates sisetingimustes

Avalikud üritused nagu kinod, etendused, kontserdid on lubatud 1. juunist

Muuseumid ja näitused

Juunist avatakse kasiinod ja mängusaalid

Restoranides ja baarides tohib 1. juunist veeta kohapeal aega ka pärast kella 22

Juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistlused nii sise- kui välitingimustes

Alates 1. juulist on lubatud pealtvaatajatega spordivõistluste korraldamine tingimusel, et täidetud on 2+2 reegli järgimine, siseruumides toimuva võistluse puhul tuleb arvestada 50 protsendi ruumi täituvust ning osalejaid ei tohi olla enam kui 500. Välitingimustes on lubatud reeglite järgimisel 1000 inimesega spordivõistluse korraldamine. Lubatud osalejate arv kehtib kokku nii võistlusest osavõtjate kui pealtvaatajate kohta.