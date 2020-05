Noori juhendanud Karin Ruugla selgitas, et ettevõtmise teostuse taga olid noored, kes tahtsid eakaaslaste igavust peletada. "Teada on, et noortel on probleeme nutisõltuvuse ja vähesest liikumisest tulenev ülekaalulisusega, kuid lahendusi, mis paneks nutikalt ja liikuvalt aega veetma, ei pakuta," rääkis ta.