Uuring: elanikud on koroonakriisi lahendamisega Eestis rahul

Väga rahul on kriisi lahendamisega on 33 protsenti ja pigem rahul 54 protsenti elanikest, selgub uuringust. Rahul pigem ei ole seitse protsenti ning üldse ei ole rahul kolm protsenti elanikest. Selgelt kõige enam on rahul vanemad elanikud, rahulolu on kõrgem ka eestlaste seas ning Lõuna-Eesti elanike hulgas.

Turu-uuringute AS-i tegevjuht Tõnis Stamberg lausus, et enamik inimesi on leevenduste taustal tõdemusel, et kriisi senine juhtimine on kõikide kasutuselevõetud piirangutega olnud asjakohane ja õige. Usk, et reegleid jälgides ja kokku hoides suudame riigina kriisi edukalt läbida, on kõrge.