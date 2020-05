Orienteerumispäevad meelitasid radadele sadu huvilisi

Seal toimusid erinevad orienteerumisüritused, mis eelkõige olid suunatud noortele ja inimestele, kes alles alustamas tutvumist põneva orienteerumisharrastusega. Orienteerumispäeva rajad olid plaanitud selliselt, et need oleks igale tavainimesele jõukohased, aga samas pakuks looduses kaardiga liikumise põnevust. Osalejaid oli orienteerumispäevadel parasjagu. Türi linna orienteerumisseiklusel oli 121 osalejat. Väätsal oli rada avatud kolmel päeval ning liikumiselamusi ja orienteerumisoskusi proovis seal 60 inimest. Ülemaailmseks orienteerumispäevaks avati Paide gümnaasiumi noorte eestvõtmisel MOBO (mobiiliorienteerumine) rada Paides ja see ootab kõiki huvilisi orienteerumiselamuste abil avastama Paide linna. Türi Tolli metsa uuendatud MOBO rada avati 5. mail ja seal on tänaseks looduses liikumise ja orienteerumiselamusi nautinud 342 inimest.