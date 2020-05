President tegi rattaretkel puhkepausi Järvamaa metsade vahel

Kallisaba puhkemajas oli küll teada, et reedel on sinna saabumas matkaliste seltskond, et aga matkajate hulgas on ka president ning kohale jõuti suisa paar tundi plaanitust varem, tuli võõrustajatele üllatusena. Varasem saabumine tulenes sellest, et reisiseltskond läbis esimese rajalõigu arvatust nobedamas tempos. Kallisabal said külalised sooja vastuvõtu osaliseks, kõhud täis ning järgmiseks hommikuks välja puhatud.