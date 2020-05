MTA avas avaliku võlapäringu

„Oleme viimastel nädalatel kutsunud üles kõiki ettevõtteid, kellel on tekkinud ajutised raskused maksude tasumisega, oma võlga ajatama ning oleme tänaseks jõudnud ka suurema osa taotlustest lahendatud. Taotluse saab teha mugavalt e-MTAs. Ajatamine annab ka äripartneritele signaali, et ettevõte on raskustest hoolimata oma võlaga tegelemas, samuti on siis võimalik saada võla intressilt soodustust,“ lisas Jõõts.

Enam kui 10 000 ettevõttel on tekkinud eriolukorra ajal 50 eurost suurem maksuvõlg, kogusummas 128 miljonit eurot. Maksuvõlgades ettevõtetega soovib MTA teha võimalikult paindlikku ja olukorda arvestavat koostööd. Selle eelduseks on aga, et ettevõte on esitanud kohustuslikud deklaratsioonid õigeaegselt ja maksuvõla korral taotleks võla ajatamist. Tänaseks on võla ajatanud neist ligi 4000. Ajatamise taotlust ei ole esitanud ligi 6000 maksuvõlglast.