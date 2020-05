Maakonna pidu liigub Vargamäe maile

Järvamaa kultuuri nõukoja juhatuse soovitusel tegi JOL «Hingesugulase» meeskonnale ettepaneku lükata pidu edasi 2021. aasta kevadesse. Idee autorite teatel ei ole neil paraku siis enam võimalik pidu täie energiaga korraldada, sest mitu neist on seotud teiste üle-eestiliste ürituste ettevalmistuse ja teiste töödega.

JOLi esimees, Paide linnapea Priit Värk ütles, et eriolukord on pannud kultuuriürituste korraldajad keerulisse olukorda ja mõni otsus on emotsionaalselt eriti raske. «Oleme tänavuse laulu-tantsupeo teemal pidanud mitu arutelu ja otsinud võimalusi pidu teha,» sõnas ta.