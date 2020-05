Kirna mõisa peremees Reimo Lilienthal sõnas, et ta poleks osanud uneski aimata, et 200 000 tulbisibula mulda panek on nii väärt turundustrikk, et toob kohale mitu tuhat inimest ühe nädalavahetusega. «Me ei loenda inimesi küll ükshaaval, kuid oskame masse silma ja parklas seisvate autode hulga järgi hinnata,» lisas ta.