Päästjad aitasid räästasse takerdunud pääsulinnu vabadusse

Väätsa kooli direktor Anneli Mand ütles, et selline isemoodi sündmus tõesti aset leidis. Kooliõuel oli esmaspäeva pärastlõunal jalgrattasõidueksam ja kui lapsed olid koju läinud, jäid õpetajad hoovi koristama. Mingil ajal märkas üks õpetaja, et mõisahoone räästas on pääsuke kummaliselt ühte tiiba pidi rippumas.

Esiotsa üritati rahvuslinnukest päästa omal jõul, ent kooli kasutada olev redel jäi liiga lühikeseks selleks, et linnuni pääseda. "Siis mõtlesime, et ehk mõnel kohalikul ettevõttel on korvtõstuk. Selgus, et Väätsa Agrol on, aga see kaalub 11 tonni," lausus Mand. Paraku tuli korvtõstuki variandist loobuda, sest masina raskuse tõttu oleks kooliõue ümbrus ja sillutis oluliselt kahjustada saanud.