Miki või Robi. Mis nime kannab sinu robotniiduk?

Küsitluse tulemused näitasid ilmekalt, et eestlased panevad oma robotniidukile pigem mehe- kui naisenime. Võrdlemisi palju kutsutakse niidukeid ka erinevate loomanimedega.

Paidelane Piret Reinfeld ütles, et tema robotniiduki nimi on Miki. "Ma ei tea, kust see tuli, aga poeg pani selle nime ja nii see talle külge jäi," selgitas ta.

Reinfeldi sõnul on nime kasutus palju suupärasem kui pikalt robotmuruniiduk välja öelda. "Kusjuures kõik saavad kohe aru, millest ma räägin," märkis ta.

Oma Mikiga on Reinfeld väga rahul. "Ta on mind truult teeninud kolm aastat ja minu hinnangul on mu muru tänu sellele palju tihedamaks, tugevamaks ja lopsakamaks kasvanud," lausus ta

Omapäi toimetava niiduki eelis on Reinfeldi sõnul see, et ta ei jäta muruvaale maha ega korja iga liblet ka kokku. "See niidab muru nii tihti ja vähe korraga, et siis ei jää murusodi nähagi ning see vajub läbi rohuliblede maapinnale kohe rammuks," selgitas ta.

Miki on Reinfeldil ostetud kohalikust firmast ning tänu sellele on alati käepärast võtta ka hooldusmees, kui masinaga midagi juhtuma peaks.

Robotniidukeid on Reinfeld kohanud ka mitmete oma tuttavate majapidamistes ning ta tõdes, et kõigil masinatel on tõepoolest nimed.

Husqvarna Eesti Facebooki ja Instagrami kanalis läbiviidud küsitlusele kogunes 221 erinevat nime. Selgus, et rohkem kui neljandik vastanutest kutsub oma robotniidukit mehenimega. Väga levinud nimevalikud on Robert ja Robi, vähemal määral ka Albert, Lembit ja Ants. Samuti kutsutakse oma robotniidukeid Ülo, Juhani, Alexi ja teiste Eesti mehenimedega.

Veidi enam kui 10 protsenti vastajatest ütles, et on pannud oma robotniidukile nimeks Triibik, Pontu, Nuki või mõne muu levinud kodulooma nime.

Lisaks kutsutakse oma robotniidukeid lihtsalt loomaliikide nimedega nagu lammas, kits, krokodill, tiiger või siil. Nii teeb ligi 7 protsenti vastajatest.