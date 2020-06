Koroonakriisi eel käis kolmandik eestlastest haigena tööl

Veebruaris Nielseni läbiviidud uuringuga selgus, et Eestis oli haigena tööle minejaid 12 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Vähenenud on ka nende inimeste arv, kes jäävad haiguse korral koju ning ei tee tööd. Kui Eestis on selliseid inimesi 27 protsenti, siis Lätis koguni 49 protsenti.