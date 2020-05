Veetemperatuurid veel suplema ei meelita

lmateenistuse andmetel on kõige soojem merevesi Häädemeeste rannas 15,7 kraadiga. Siseveekogudes on kõige soojema veega Narva karjääris 14,8 kraadiga ning Pärnu jõgi Oore piirkonnas ja Tänasilma jõgi 14,7 kraadiga.

Ilmateenistuse veebilehelt on näha, et Säreveres ja Türi-Allikul on Pärnu jõe veetemperatuuriks mõõdetud 12,3 kraadi.