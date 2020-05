Kirev tulbipeenar lummab autojuhte

Paide linna aednik Hedi Jürgen kergitas veidi saladuseloori ja ütles, et tegemist on siiski mullu sügisel mulda pistetud tulbisibulatega, mis õitsevad ringteel esmakordselt.

Ta meenutas, et lillesibulate istutamisel nägid nad kurja vaeva, sest ringtee aluspinnas on väga lillevaenulik. "Ma ei tea, mida ehitaja sinna aluspinnaseks on vedanud, see oli täiesti kivikõva. Me sõna otseses mõttes raiusime sinna sibulate tarvis auke," kurtis ta.