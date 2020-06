"Avatud võistlused tähendavad seda, et nendest saavad osa võtta lisaks kaitseliitlastele naiskodukaitsjad, noored kotkad ja kodutütred aga mitte laiem kettagolfi-huviline seltskond," toonitas võistluse korraldustoimkonna liige Tene Metsma.

"Korraldame lahtisi discgolfi võistlusi, kuna spordi tegemine on lisaks riigikaitselistele tegevustele meie organisatsioonis olulisel kohal. Discgolf on ala, mida võivad harrastada igas eas ning on tore, kui eri vanuses inimesed kokku saavad ja koos aega veedavad," ütles võistluse korraldustoimkonna liige.