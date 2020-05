Petankikevad jätkub

Parima tulemuse tegid Viru-Nigulast tulnud Matti Vinni, Heili ja Vellu Vasser, kes võitsid kõik mängud. Ühe kaotusega said teise koha Kalev Lillepea, Ain Tamme ja Liisa Gritšenko Türi vallast ning kolmanda koha mängisid endale välja Paide valla esindajad Anneli Suits, Enn Lehtpuu ja Ain Vilismäe.

Järgmine mäng on 9. juunil kell 18 Paide Vallimäel. Vahepeal on igal neljapäeval kell 18 võimalik mängida Väätsa rannas ja 31. mail kell 11 Käru staadionil, kus on Käru seeriavõistluse avaetapp.